Чёрный Северус Снейп и молодая Макгонагалл — найдены новые лица для сериала по «Гарри Поттеру»

Если в Штатах стараниями нового Президента мозги студий встают на места, закрываются подразделения по инклюзивности и отменяются квоты, то по другую сторону океана всё не так радужно. И сериал по «Гарри Поттеру», в который только что взяли актёра Паапа Эссьеду на роль профессора Северуса Снейпа, яркое тому свидетельство. Должно быть, небольшие, можно даже сказать, незначительные отличия от экранного предшественника и персонажа книг не будут сильно бросаться в глаза зрителям.

Впервые эта информация всплыла ещё в начале декабре, а теперь получила подтверждение достоверных источников. Оказался правдив и другой слух — роль Минервы Макгонагалл отошла Джанет Мактир. С учётом белого как снег Дамблдора Джона Литгоу, у преподавателя защиты от тёмных искусств просто не было шансов.

HBO, оно и понятно, отказывается комментировать информацию. О кастинге центральной троицы пока ничего не знают даже инсайдеры — это и пугает.

Отвечает за всё это безобразие Франческа Гардинер («Убивая Еву»), что пугает ещё больше.