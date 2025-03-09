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Зак Снайдер, Мартин Скорсезе и ещё два десятка звёзд в сериале о киноиндустрии от Сета Рогена (трейлер)

Источник: Apple TV+

Кажется, Сет Роген всерьёз вознамерился сделать то, что не удалось «Франчайзу» от HBO — снять комедию о киноиндустрии, которую не прикроют после первого сезона. Если первый трейлер сериала «Киностудия» от Apple TV+ не врёт, перед нами новый большой хит.

А с таким актёрским составом иначе и быть не может — только вдумайтесь, с камео тут Мартин Скорсезе, Зак Снайдер, Рон Ховард, Шарлиз Терон, Зои Краци, Брайан Крэнстон, Пол Дано, Грета Ли, Зак Эфрон, Энтони Маки и даже гендир Netflix Тед Сарандос. А в главных ролях вместе с Рогеном — Кэтрин О'Хара, Кэтрин Хан, Айк Баринхолц и Чейз Суи Уондерс.

Роген играет главу киностудии, переживающей не лучшие времена и пытающейся найти баланс между искусством и бизнесом. Непростая задачка по нынешним меркам.

Кадры из сериала «Киностудия» Кадры из сериала «Киностудия» Кадры из сериала «Киностудия» Кадры из сериала «Киностудия» Кадры из сериала «Киностудия» Кадры из сериала «Киностудия» Кадры из сериала «Киностудия»
Теги
ВидеоКиностудия
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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