Зак Снайдер, Мартин Скорсезе и ещё два десятка звёзд в сериале о киноиндустрии от Сета Рогена (трейлер)

Кажется, Сет Роген всерьёз вознамерился сделать то, что не удалось «Франчайзу» от HBO — снять комедию о киноиндустрии, которую не прикроют после первого сезона. Если первый трейлер сериала «Киностудия» от Apple TV+ не врёт, перед нами новый большой хит.

А с таким актёрским составом иначе и быть не может — только вдумайтесь, с камео тут Мартин Скорсезе, Зак Снайдер, Рон Ховард, Шарлиз Терон, Зои Краци, Брайан Крэнстон, Пол Дано, Грета Ли, Зак Эфрон, Энтони Маки и даже гендир Netflix Тед Сарандос. А в главных ролях вместе с Рогеном — Кэтрин О'Хара, Кэтрин Хан, Айк Баринхолц и Чейз Суи Уондерс.



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Роген играет главу киностудии, переживающей не лучшие времена и пытающейся найти баланс между искусством и бизнесом. Непростая задачка по нынешним меркам.