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СЕРИАЛЫ
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У сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» появился новый брутальный трейлер

Источник: Disney+

Мэтт Мёрдок вернулся на экраны в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», ставшим лучшим дебютом на Disney+ в этом году. Пять из девяти эпизодов первого сезона шоу уже позади. Впереди ещё четыре. И пока сериал находится в своей середине, Marvel Studios выпустила его новый брутальный трейлер.

События «Рождённого заново» продолжают сюжетные линии «Сорвиголовы», выходившего на Netflix. Роль главного героя повторил Чарли Кокс.

В работе уже находится второй сезон сериала, который выйдет в 2026 году. В продолжении ранее получил роль Мэттью Лиллард.

«Рождённый заново» стал вторым проектом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Первым является «Эхо».

Джон Бернтал повторил в новом сериале роль Фрэнка Касла. Актёр также работает над спецэпизодом про Карателя.

Позже в этом году на Disney+ состоится премьера сериала «Железное сердце». А в следующем году на видеосервисе появится второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». Также в 2026-м может выйти продолжение шоу «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».

Теги
ВидеоСорвиголова: Рождённый зановоMarvelDisney+
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