Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» закончили снимать

Мэтт Мёрдок вернётся на экраны в 2026 году. Сделает это герой во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», который уже отсняли. Шоураннер проекта Дарио Скардапейн сегодня подтвердил, что съёмки продолжения завершены.

Первый сезон дебютировал на стриминговом сервисе Disney+ в этом году. «Рождённый заново» стал следующим после «Эхо» сериалом от Marvel Studios, созданном для взрослой аудитории. Проект продолжает сюжетные линии персонажей «Сорвиголовы». К роли Мэтта Мёрдока вернулся Чарли Кокс.

В продолжении «Рождённого заново» появится Кристен Риттер в роли Джессики Джонс. Ранее актриса играла ту же героиню в сериалах «Джессика Джонс» и «Защитники», выходивших на Netflix вместе с «Сорвиголовой».

Этим летом снимут и спецэпизод про Фрэнка Касла. Последнего после «Карателя» и «Рождённого заново» продолжает играть Джон Бернтал. Спецэпизод выпустят в 2026-м. В том же году актёр должен появиться в роли Карателя в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».