Спецэпизод про Карателя от Marvel Studios снимут этим летом

Портал Nexus Point News поделился эксклюзивными подробностями о производстве специального эпизода про Карателя от Marvel Studios.

Источники СМИ передали, что съёмки спецэпизода будут проходить с середины июля по первую неделю августа в Нью-Йорке. Производство сольника последует за съёмками второго сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново», которые, как ожидается, завершатся в ближайшие несколько недель. Это позволит актёру Джону Бернталу перейти от «Рождённого заново» к работе над проектом про Карателя. Предполагается, что в спецэпизоде Фрэнк Касл будет противостоять Ма Ньюччи.

Бернтал играл Касла в сериалах «Сорвиголова» и «Каратель», выходивших на Netflix. После он повторил роль в «Рождённом заново».

Спецэпизод поставит Рейналдо Маркус Грин по сценарию, который он написал вместе с Бернталом. Ранее актёр уже снимался у режиссёра в мини-сериале «Мы владеем этим городом».

Продолжение «Рождённого заново» и сольник Карателя дебютируют на Disney+ в 2026 году. Касл также появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера кинокомикса намечена на 31 июля 2026-го.

Ранее в сети опубликовали новые фотографии со съёмок второго сезона шоу про Сорвиголову.