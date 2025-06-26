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Комедию «Молодой Франкенштейн» Мела Брукса могут превратить в сериал с пилотом от Тайки Вайтити

Источник: 20th Century Studios

Портал Deadline поделился эксклюзивной новостью о работе над сериальной версией фильма «Молодой Франкенштейн» Мела Брукса. Проект близок к тому, чтобы получить заказ на съёмки пилотного эпизода для телеканал FX. Сериальная адаптация получила название Very Young Frankenstein или «Очень молодой Франкенштейн».

Брукс дал проекту благословение и выступит в качестве исполнительного продюсера. Вместе с ним над шоу работают продюсеры Майкл Грускофф («Молодой Франкенштейн») и Кевин Солтер («Космические яйца 2»).

Также в адаптации участвуют авторы сериала «Чем мы заняты в тени» Стефани Робинсон, Гаррет Баш и Тайка Вайтити. Робинсон выступит в качестве шоураннера и сценариста. Вайтити снимет пилот. В основе «Чем мы заняты в тени» тоже фильм, известный под названием «Реальные упыри».

Выход «Молодого Франкенштейна» состоялся в 1974 году. Он является пародией на киноленты студии Universal о Франкенштейне и рассказывает про внука учёного, создавшего монстра. Главную роль в картине сыграл Джин Уайлдер.

Ранее стало известно, что в 2027-м выйдет фильм «Космические яйца 2» — продолжение комедии Брукса 1987-го.

Теги
Чем мы заняты в тени
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