Главные сериалы года: объявлены номинанты премии «Эмми 2025»

Завершилось объявление номинантов премии «Эмми 2025», и в число лучших сериалов года попали именно те, кто должен был. Так, за звание лучшей драмы поборются хитовые «Одни из нас», «Разделение», «Андор», «Белый лотос», блеснувшая в этом году больница «Питт» и стабильно держащие планку вот уже много лет «Медленные лошади».

В мини-сериалах нашумевший «Переходный возраст» сразится с нежно любимым зрителями «Пингвином», а горячие новички этого года «Студия» и «Никто не хочет этого» рискнут отобрать звание лучшей комедии у осыпанных наградами «Медведя» и «Хитростей».

Актёрские номинации ожидаемо получили Колин Фаррелл и Кристин Милиоти, Педро Паскаль и Белла Рэмси, Адам Броди и Кристен Белл, Адам Скотт и Бритт Лоуэр, а также Гэри Олдман, Ноа Уайли, Харрисон Форд и почти весь актёрский состав «Студии».

Номинанты «Эмми 2025»:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Приглашённый актёр в комедии

Джон Бернтал («Медведь»)

Мартин Скорсезе («Студия»)

Дэйв Франко («Студия»)

Брайан Крэнстон («Студия»)

Рон Ховард («Студия»)

Энтони Маки («Студия»)

Приглашённая актриса в комедии

Оливия Колман («Медведь»)

Джейми Ли Кёртис («Медведь»)

Синтия Эриво («Покерфейс»)

Зои Кравиц («Студия»)

Робби Хоффман («Хитрости»)

Джулианна Николсон («Хитрости»)

Приглашённый актёр в драме

Приглашённая актриса в драме