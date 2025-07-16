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Главные сериалы года: объявлены номинанты премии «Эмми 2025»

Источник: Apple Tv+ / Apple TV+

Завершилось объявление номинантов премии «Эмми 2025», и в число лучших сериалов года попали именно те, кто должен был. Так, за звание лучшей драмы поборются хитовые «Одни из нас», «Разделение», «Андор», «Белый лотос», блеснувшая в этом году больница «Питт» и стабильно держащие планку вот уже много лет «Медленные лошади».

В мини-сериалах нашумевший «Переходный возраст» сразится с нежно любимым зрителями «Пингвином», а горячие новички этого года «Студия» и «Никто не хочет этого» рискнут отобрать звание лучшей комедии у осыпанных наградами «Медведя» и «Хитростей».

Актёрские номинации ожидаемо получили Колин Фаррелл и Кристин Милиоти, Педро Паскаль и Белла Рэмси, Адам Броди и Кристен Белл, Адам Скотт и Бритт Лоуэр, а также Гэри Олдман, Ноа Уайли, Харрисон Форд и почти весь актёрский состав «Студии».

Номинанты «Эмми 2025»:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Приглашённый актёр в комедии

Приглашённая актриса в комедии

Приглашённый актёр в драме

Приглашённая актриса в драме

Комментарии (4)

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