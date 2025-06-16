Брутальный мультсериал «Первобытный» от автора «Самурая Джека» вернётся с третьим сезоном в 2026 году

В июне 2023 года получил продление на третий сезон брутальный мультсериал «Первобытный». Спустя два года стало известно, что премьера продолжения состоится в 2026-м, а не в 2025-м, как ожидалось. Подробностей сюжета новых эпизодов нет. Но создатель проекта в недавнем интервью похвалил грядущий сезон и сказал про него: «Это новый уровень».

Анимационный сериал дебютировал в октябре 2019-го. Завершился первый сезон в 2020-м. Второй показали в 2022-м. Третий, как и предудущие, будет состоять из 10 серий.

Шоу транслируется на канале Cartoon Network в блоке Adult Swim. Создателем проекта является Геннди Тартаковски («Лаборатория Декстера», «Суперкрошки», «Самурай Джек», «Монстры на каникулах», «Единорог: Вечные воины»).

Первые сезоны «Первобытного» рассказывают об опаснейших приключениях пещерного человека по имени Копьё и динозавра по кличке Коготь.

В следующем году также стартует анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела». Недавно появились его новые подробности. И в 2026-м состоится премьера мультсериала «Дарт Мол — Повелитель теней» по «Звёздным войнам». Актёр озвучки главной героя шоу Сэм Уитвер делился деталями проекта.