Аватар Пави в разрушенном мире на первом изображении к мультсериалу «Аватар: Семь убежищ»

Предположительно, в 2027 году состоится премьера третьего анимационного сериала во франчайзе «Аватар». Новый мультсериал получил название «Аватар: Семь убежищ». Он будет состоять из двух книг (сезонов) по 13 эпизодов и расскажет о девочке Пави, которая является магом земли и новым Аватаром. Пави живёт в мире, разрушенном катаклизмом. К катастрофе как-то причастен предыдущий Аватар, а потому Пави не считают спасительницей человечества. Преследуемые врагами среди людей и духов девочка и её давно потерянная сестра-близнец должны раскрыть своё таинственное происхождение и спасти последние Семь убежищ людей от надвигающегося уничтожения.

И примерно за два года до премьеры создатели проекта опубликовали первое промо-изображение, на котором Аватар Пави, её зверь-хранитель Гит и наставник Чжэ.

Франчайзу положил начал мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» телеканала Nickelodeon. Его создатели Майкл Данте Димартино и Брайн Кониецко работают и над «Семью убежищами» на студии Avatar Studios.

Студия также выпустит три анимационных фильма по «Аватару». Первый из них — «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» — выйдет в прокат 9 октября 2026-го.

А у стримингового сервиса Netflix в настоящее время в работе находится третий сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — игровой адаптации мультсериала Nickelodeon. Второй сезон игрового ремейка может выйти в начале 2026-го.