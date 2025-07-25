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Окончательно послан: сериал «Засланец из космоса» закрывается

Источник: SyFy

Всем поклонникам комедийного сериала с элементами научной фантастики «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли будет неприятно узнать, что четвёртый сезон станет для шоу последним. Но в целом расстроится не так уж много людей — в этом-то и проблема.

Заключительная серия, выходящая 8 августа, станет финальной во всех смыслах.

«Засланец» был на волоске от закрытия ещё после третьего сезона. Однако его всё же продлили — заметно урезав бюджет и заодно сменив канал: с оригинального Syfy на кабельную сеть USA.

Несмотря на то что сериал стал более узнаваем после выхода предыдущих сезонов на платформе Netflix, рейтинги новых эпизодов оставались очень скромными.

Создатель, исполнительный продюсер и шоураннер Крис Шеридан не ждёт чуда — борьбы за продление не предвидится.

«Засланец из космоса» рассказывает об удивительных приключениях пришельца по имени Гарри на Земле.

Теги
Засланец из космосаАлан Тьюдик
Комментарии (7)

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