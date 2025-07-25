Esports World Cup 2025: формат, участники и фавориты турнира по Counter-Strike

Второй год подряд в Эр-Рияде проходит киберспортивный фестиваль Esports World Cup. На нём геймеры со всего мира соревнуются в более чем 20 дисциплинах, в том числе и в Counter-Strike 2. В 2025-м мероприятие намечено на 20-24 августа.

Букмекерские конторы не пропустят турнир и ближе к началу предложат ставки на отдельные матчи и итоги. Желающие смогут заключить пари, в том числе используя бонусы. Например, на сайте Legalbet.ru представлены промокоды БК «Бетбум» — если игрок активирует их, то может получить бесплатные ставки.

Рассказываем о чемпионате мира по CS2 подробнее.

Формат, участники и призовые: что нужно знать о EWC 2025

Формат изменился по сравнению с прошлым годом. Если раньше ивент проходил в три этапа, то теперь будет всего одна стадия. Турнир стартует сразу с плей-офф (с ⅛ финала) и без второго шанса для проигравших команд.

Все матчи состоятся в формате Best-of-three (до победы на двух картах). Ещё одно нововведение — игра за третье место. Организаторы ввели её, так как теперь по итогам соревнования участники получают не только призовые, но и рейтинговые очки в зависимости от занятой позиции.

На EWC разыграют 1,25 млн долларов. Триумфатору достанется 500 тысяч, вице-чемпиону — 230 тысяч, а бронзовому призёру — 130 тысяч.

Всего на турнир пригласили 16 клубов — Vitality, MOUZ, Spirit, The MongolZ, Aurora, Natus Vincere, Falcons, FaZe, G2, Astralis, Virtus.pro, GamerLegion, 3DMAX, Liquid, HEROIC и TYLOO.

Фавориты ЧМ по CS2

Несмотря на то, что букмекеры пока молчат, киберспортивные эксперты уже выделили претендентов на трофей: