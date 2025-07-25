 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неузнаваемый Дуэйн Джонсон становится настоящим бойцом в трейлере фильма «Крушащая машина» Терминатор танцует с Тринити: Арнольд Шварцнеггер на промо второго сезона «Фубар» Харли Квинн попытается разобраться с «призраком» Джокера в продолжении мрачного комикса Joker/Harley Том Круз снова смог! Первые отзывы на фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» нагнетают интригу Манга «Космические братья» движется к финалу. Она выходит почти 18 лет
• • •
 
Реклама
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
АНИМЕ
334

Esports World Cup 2025: формат, участники и фавориты турнира по Counter-Strike

Источник: Esports World Cup

Второй год подряд в Эр-Рияде проходит киберспортивный фестиваль Esports World Cup. На нём геймеры со всего мира соревнуются в более чем 20 дисциплинах, в том числе и в Counter-Strike 2. В 2025-м мероприятие намечено на 20-24 августа.

Букмекерские конторы не пропустят турнир и ближе к началу предложат ставки на отдельные матчи и итоги. Желающие смогут заключить пари, в том числе используя бонусы. Например, на сайте Legalbet.ru представлены промокоды БК «Бетбум» — если игрок активирует их, то может получить бесплатные ставки.

Рассказываем о чемпионате мира по CS2 подробнее.

Формат, участники и призовые: что нужно знать о EWC 2025

Формат изменился по сравнению с прошлым годом. Если раньше ивент проходил в три этапа, то теперь будет всего одна стадия. Турнир стартует сразу с плей-офф (с ⅛ финала) и без второго шанса для проигравших команд.

Все матчи состоятся в формате Best-of-three (до победы на двух картах). Ещё одно нововведение — игра за третье место. Организаторы ввели её, так как теперь по итогам соревнования участники получают не только призовые, но и рейтинговые очки в зависимости от занятой позиции.

На EWC разыграют 1,25 млн долларов. Триумфатору достанется 500 тысяч, вице-чемпиону — 230 тысяч, а бронзовому призёру — 130 тысяч.

Всего на турнир пригласили 16 клубов — Vitality, MOUZ, Spirit, The MongolZ, Aurora, Natus Vincere, Falcons, FaZe, G2, Astralis, Virtus.pro, GamerLegion, 3DMAX, Liquid, HEROIC и TYLOO.

Фавориты ЧМ по CS2

Несмотря на то, что букмекеры пока молчат, киберспортивные эксперты уже выделили претендентов на трофей:

  • Vitality. Французская организация не знает равных на про-сцене в 2025-м. В её активе 7 побед на 8 сыгранных турнирах. Команда по праву занимает первые места во всех мировых рейтингах. Никаких замен она делать не планирует, состав давно сыгран, поэтому на EWC вновь будет главным фаворитом.

  • MOUZ. В этом году «мышки» проигрывают преимущественно Vitality и часто в финалах. Если бы не «шмели», в копилке MOUZ были бы не вторые и третьи места, а первые. Тем не менее на одном ивенте они победили — на PGL Cluj-Napoca.

  • Spirit. По сравнению с 2024-м, в котором «драконы» стали лучшей командой года, сейчас они немного сдали. Но пару титулов — на BLAST Bounty S1 и PGL Astana — всё же завоевали. Также Spirit стали вторыми на IEM Katowice.

  • Falcons. В июне, после трансфера молодого таланта kyousuke, «соколы» закончили эксперименты с составом. Теперь помимо него в команде играют такие звёзды, как NiKo и m0NESY. Организация готова разрывать, и начать она может на Esports World Cup.

Комментарии

Ещё на эту тему

2Counter-Strike 2 против Atomic Heart: шутер года по версии сайта VGChartz 4Palworld преодолел планку продаж в 6 млн копий и обошёл Counter-Strike 2 по количеству онлайн-игроков 5Steam подвёл итоги года и назвал самые популярные игры

Тоже интересно

2Много космоса и приключений в трейлере восьмого сезона «Рика и Морти» 1Blighted — авторы Guacamelee и Nobody Saves the World возвращаются с новым детищем 9Вампирский ужастик «Грешники» нагло поставил на второе место «Minecraft в кино» 0Веном получит свою чёрно-белую и кровавую мини-серию Venom: Black, White & Blood 3«Дьявол носит Prada 2» отмечает старт съёмок первым тизером

Далее на КГ

3
Могучие старые рокеры и Элтон Джон в трейлере комедии «Это – Spinal Tap 2: Конец продолжается»
 15
Окончательно послан: сериал «Засланец из космоса» закрывается
 20
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» станет самым кассовым фильмом Marvel в этом году
 9
Не «Никто», а «Нормальный»: первый кадр из нового боевика с Бобом Оденкёрком
 2
Крутые быки-ковбои из одного культового мультсериала вернутся к вам в комиксе-приквеле
 4
От создателей «Легенды о Vox Machina»: тизер фэнтези «Могучая девятка»
 0
Основной комикс по «Черепашкам-ниндзя» получил новую творческую команду
 23
Обойдёмся без Гая Ричи! «Дом у дороги 2» с Джейком Джилленхолом собирается снимать Илья Найшуллер
 3
Появилось изображение Дарта Мола из его сольного мультсериала
 0
Росомаха-вендиго, радиоактивный Человек-паук, Нерушимые Люди-Икс: новые комиксы ивента «Эпоха Откровения»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Callisto Protocol: Final Transmission
 
Игры Новый тизер Displacement — многообещающего экшен-хоррора, находящегося под угрозой закрытия
 
Кевин Смит и другие известные комиксисты поучаствуют в создании новых кроссоверов между Marvel и DC
 
Аниме Вышла последняя глава манги «Кайдзю №8» про человека, ставшего монстром
 
Игры Серия Call of Juarez может вернуться
 
Дракула режиссёра Люка Бессона ищет любовь в первом тизере
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 683: «Супермен» Джеймса Ганна, «М3ГАН 2.0», питчинг в Фонде кино, ролики «Мортал Комбат 2»
 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 609: 40-мегатонный девственник
 
1Ноль кадров в секунду – 588: Протез протеза
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 682: Премьера «Супермена», «Мир Юрского периода: Возрождение», новый «Каратэ-пацан», «Бескрайний Запад»
 
2ЕВА – 588: Погребённые под аниме
 
1Телеовощи – 608: Жизнь на пике
 
2Ноль кадров в секунду – 587: Утонувшие миллионы
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 681: «F1», «Главы государств», успех динозавров, новый «Бегущий человек», «Бессмертная гвардия 2»
 
7ЕВА – 641: Сиська утром, сиська вечером
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru