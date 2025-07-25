Esports World Cup 2025: формат, участники и фавориты турнира по Counter-Strike

Второй год подряд в Эр-Рияде проходит киберспортивный фестиваль Esports World Cup. На нём геймеры со всего мира соревнуются в более чем 20 дисциплинах, в том числе и в Counter-Strike 2. В 2025-м мероприятие намечено на 20-24 августа.
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Рассказываем о чемпионате мира по CS2 подробнее.
Формат, участники и призовые: что нужно знать о EWC 2025
Формат изменился по сравнению с прошлым годом. Если раньше ивент проходил в три этапа, то теперь будет всего одна стадия. Турнир стартует сразу с плей-офф (с ⅛ финала) и без второго шанса для проигравших команд.
Все матчи состоятся в формате Best-of-three (до победы на двух картах). Ещё одно нововведение — игра за третье место. Организаторы ввели её, так как теперь по итогам соревнования участники получают не только призовые, но и рейтинговые очки в зависимости от занятой позиции.
На EWC разыграют 1,25 млн долларов. Триумфатору достанется 500 тысяч, вице-чемпиону — 230 тысяч, а бронзовому призёру — 130 тысяч.
Всего на турнир пригласили 16 клубов — Vitality, MOUZ, Spirit, The MongolZ, Aurora, Natus Vincere, Falcons, FaZe, G2, Astralis, Virtus.pro, GamerLegion, 3DMAX, Liquid, HEROIC и TYLOO.
Фавориты ЧМ по CS2
Несмотря на то, что букмекеры пока молчат, киберспортивные эксперты уже выделили претендентов на трофей:
Vitality. Французская организация не знает равных на про-сцене в 2025-м. В её активе 7 побед на 8 сыгранных турнирах. Команда по праву занимает первые места во всех мировых рейтингах. Никаких замен она делать не планирует, состав давно сыгран, поэтому на EWC вновь будет главным фаворитом.
MOUZ. В этом году «мышки» проигрывают преимущественно Vitality и часто в финалах. Если бы не «шмели», в копилке MOUZ были бы не вторые и третьи места, а первые. Тем не менее на одном ивенте они победили — на PGL Cluj-Napoca.
Spirit. По сравнению с 2024-м, в котором «драконы» стали лучшей командой года, сейчас они немного сдали. Но пару титулов — на BLAST Bounty S1 и PGL Astana — всё же завоевали. Также Spirit стали вторыми на IEM Katowice.
Falcons. В июне, после трансфера молодого таланта kyousuke, «соколы» закончили эксперименты с составом. Теперь помимо него в команде играют такие звёзды, как NiKo и m0NESY. Организация готова разрывать, и начать она может на Esports World Cup.
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