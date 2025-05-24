В производстве последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Зимой 2024 года на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — игровой адаптации одноимённого мультфильма телеканала Nickelodeon. Немного позднее шоу продлили сразу на второй и третий сезоны.

В адаптации будет столько же сезонов, сколько их и в оригинальном проекте, то есть три. Производство второго уже завершено, и на днях Netflix объявил о скором начале съёмок третьего. Хотя портал What's on Netflix утверждает, что пусть над финальным сезоном уже трудятся, но пока его не снимают. По данным портала, непосредственно камеры заработают только ближе к концу июня, а завершатся съёмки в ноябре.

Аватара Аанга в адаптации играет Гордон Кормье, Катару — Киавентио, Сокку — Иэн Аусли. Во втором сезоне к команде Аватара присоединится Тоф Бейфонг. Её роль исполняет Мия Чех.

Премьера второго сезона может состояться в начале 2026-го.

Ранее стало известно, что в этом июле стартуют съёмки третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Этот проект выходит на стриминговом сервисе Disney+.