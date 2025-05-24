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В производстве последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Источник: Netflix

Зимой 2024 года на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — игровой адаптации одноимённого мультфильма телеканала Nickelodeon. Немного позднее шоу продлили сразу на второй и третий сезоны.

В адаптации будет столько же сезонов, сколько их и в оригинальном проекте, то есть три. Производство второго уже завершено, и на днях Netflix объявил о скором начале съёмок третьего. Хотя портал What's on Netflix утверждает, что пусть над финальным сезоном уже трудятся, но пока его не снимают. По данным портала, непосредственно камеры заработают только ближе к концу июня, а завершатся съёмки в ноябре.

Аватара Аанга в адаптации играет Гордон Кормье, Катару — Киавентио, Сокку — Иэн Аусли. Во втором сезоне к команде Аватара присоединится Тоф Бейфонг. Её роль исполняет Мия Чех.

Премьера второго сезона может состояться в начале 2026-го.

Ранее стало известно, что в этом июле стартуют съёмки третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Этот проект выходит на стриминговом сервисе Disney+.

Теги
Аватар: Легенда об АангеNetflix
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1ЕВА
 
 
8Телеовощи – 600: Гриб-парад
 
2Ноль кадров в секунду – 579: Индийская обезьянка
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 673: «Громовержцы*», утечка «Кунг Фьюри 2», боди-хоррор про Золушку, «Под огнём» Алекса Гарленда
 
1ЕВА – 633: Сиськи Кларка Кента
 
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