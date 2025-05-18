Летом начнутся съёмки третьего сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы»

В этом декабре на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы», основанного на одноимённом книжном цикле. Адаптацию заранее продлили на третий сезон. Когда он выйдет, пока неизвестно, но съёмки третьего сезона начнутся в этом июле в Ванкувере.

Второй сезон основан на втором романе серии — «Море чудовищ». В нём Перси вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже экранизировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

В третьем адаптируют третью книгу цикла — «Проклятие титана». Её экранизируют впервые.

Премьера шоу состоялась на Disney+ 19 декабря 2023 года. По данным компании Luminate, первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» оказался самым просматриваемым сериалом на видеосервисе в 2024-м. Согласно цифрам компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут шоу.

Автор оригинальных книг Рик Риордан выступает одним из создателей адаптации. Роль Перси в сериале исполняет Уокер Скобелл.