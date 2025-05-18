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СЕРИАЛЫ
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У второго сезона сериала «Волшебный участок» появился первый тизер

Источник: Okko

Появились новые подробности и первый тизер второго сезона скaзoчного кoмeдийного дeтeктива «Boлшeбный yчacтoк» c Hикoлaeм Hayмoвым в глaвнoй poли. Ими поделился онлайн-кинотеатр Okko, который выпускает сериал.

Продолжение проекта выйдет на видеосервисе в нынешнем году.

По сюжету второго сезона Лёха вместе с командой ОБСП нападают на след Кощея и отправляются в Санкт-Петербург, где им предстоит разгадать множество сказочных тайн, расследовать местные преступления, отыскать Василису и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир…

Цитата из пресс-релиза

Пpeмьepa «Волшебного участка» состоялась нa Okko в нoябpе 2023 года. Второй сезон сериала анонсировали ещё до выхода заключительного эпизода первого. Во втором также заявлено восемь серий.

Ранее сообщалось, что у проекта будут фильм-продолжение и спин-офф. Последний получил рабочее название «Город гномов». Этот спин-офф с участием гнома-матерщинника в исполнении Ильи Соболева представляли как «ситком с более комедийным уклоном».

Теги
ВидеоВолшебный участокOkko
Комментарии (2)

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