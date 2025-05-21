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СЕРИАЛЫ
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Четвёртый сезон сериала «Медведь» получил трейлер

Источник: Hulu

Эти летом сериал «Медведь» продолжится четвёртым сезоном. Отмеченное наградами комедийно-драматическое шоу вернётся 25 июня. В этот день все эпизоды нового сезона появятся на стриминговом сервисе Hulu. И вчера о его приближающейся премьере появилось новое напоминание в виде трейлера.

Создателем сериала является Кристофер Сторер. Производством шоу занимается компания FX Productions. В четвёртом сезоне, как во втором и третьем, будет 10 эпизодов.

Все сезоны «Медведя» выходят в июне. Премьера первого состоялась на Hulu в 2022 году. Сериал дебютировал с восьмью эпизодами.

Роли в проекте исполняют Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак и другие.

Шоу рассказывает о сотрудниках ресторанчика «Медведь». Из описания нового трейлера следует, что в четвёртом сезоне команда движется вперёд, полная решимости не только выжить, но и вывести «Медведя» на новый уровень. С постоянными новыми вызовами команда должна адаптироваться, приспосабливаться и преодолевать их. Стремление к совершенству заключается не только в том, чтобы становиться лучше. Речь идёт о решение того, за что стоит держаться.

Теги
ВидеоМедведьHulu
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