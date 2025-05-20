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Тринити домогается Терминатора в трейлере второго сезона шпионского боевика «Фубар»

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер второго сезона шпионского боевика «Фубар». Главной звездной данного сериала, без сомнения, числится Арнольд Шварценеггер, исполнитель роли агента ЦРУ Люка, который заблудился по дороге на пенсию и продолжает бдеть всем злодеям назло. Во втором сезоне ему подобрали достойную партию — Керри-Энн Мосс, известная по роли Тринити в «Матрице», составит «Железному Арни» компанию. Собственно, свежий трейлер в большей степени посвящён непростым отношениям этих персонажей.

Керри-Энн Мосс воплотит на экране Грету Нельсон, бывшую шпионку, которую с Люком связывает, судя по эмоциональному напряжению, не только профессиональная конкуренция. Не исключено, что неудачные отношения в некоторой мере стали частью её мотивации — Грета желает разрушить жизнь старого знакомого, а попутно уничтожить весь мир. Чтобы этого не случилось, престарелому ЦРУшнику придётся тряхнуть стариной, вновь объединится с дочерью и своей командой и начать творить добро направо и налево.

Помимо Шварценеггера во втором сезоне к своим ролям вернулись Моника Барбаро, Джей Барушель, Форчун Фимстер, Трэвис ван Винкл, Фабиана Уденио, Апарна Бриэль и Милан Картер. Премьера второго сезона «Фубар» состоится на Netflix 12 июня.

Теги
ФубарТрейлерАрнольд Шварценеггер
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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