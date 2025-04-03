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Терминатор танцует с Тринити: Арнольд Шварцнеггер на промо второго сезона «Фубар»

Стриминг Netflix представил плакат второго сезона экшен-комедийного сериала «Фубар». Шоу известно тем, что главную роль исполняет сам Арнольд Шварценеггер. Теперь к нему присоединилась Кэри Энн-Мосс. Премьера на платформе состоится 12 июня:

Постеры сериала «Фубар»
Теги
ГалереяФубар
Комментарии (4)

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