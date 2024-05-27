Арнольд Шварценеггер хвастается своей громадной статуей за кадром экшена «Фубар» (видео)

Невозможно начать съёмки второго сезона комедийного боевика «Фубар», не построив рекордно большую статую исполнителя главной роли. Примерно так рассудила творческая команда сериала и забабахала не просто фигурку, а фигурищу Арнольда Шварценеггера. Видеоотчёт от стримингового сервиса Netflix прилагается.

Вероятно, статуэтка сыграет какую-то роль в сюжете. Или не сыграет, а ребята просто развлекаются. А вот главному герою развлекаться будет некогда — во втором сезоне ему предстоит сразиться за судьбы мира с женщиной из своего прошлого Гретой Нельсо, которую сыграет Керри-Энн Мосс.