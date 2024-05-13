Арнольд Шварценеггер сразится с Керри-Энн Мосс во втором сезоне «Фубара»

В актёрский состав продолжения комедийного боевика «Фубар» включилась Керри-Энн Мосс, которая сыграет главную злодейскую роль во втором сезоне сериала с Арнольдом Шварценеггером в главной роли престарелого агента ЦРУ, не желающего выходить на пенсию.

Мосс досталась роль Греты Нельсо, бывшей шпионки из ГДР, которую с главным героем связывает страстное прошлое. Грета вернулась в жизнь Люка в качестве угрозы — эта опасная женщина планирует разрушить жизнь своего бывшего любовника, а заодно и весь мир.

Проект Hикa Caнтopы («Pичep») возвращается в активное производство в конце апреля. Дата премьеры второго сезона пока не объявлена.

Ну а Керри-Энн Мосс в ближайшее время можно будет увидеть в роли мастера-джедая в грядущем «Аколите». Недавно все желающие могли оценить её навыки владения световым мечом в первом отрывке из премьеры.