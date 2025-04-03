Звезда хитового сериала «Лэндмен» готовится к новым проблемам на съёмках второго сезона (фото)

Официальный аккаунт «Лэндмена» — популярного сериала на платформе Paramount+ — в сети X опубликовал сообщение о старте съёмок второго сезона. В подтверждение заявления добавили кадр с площадки. Билли Боб Торнтон, исполнитель главной роли, уже полностью в образе своего персонажа — нефтедобытчика с кучей проблем делового и семейного характера — и держит в руках сценарий первой серии нового сезона.

Очевидно, что дата премьеры пока не заявлена. Однако вполне возможно, что создатели смогут подогнать зрителям второй сезон уже в этом году.

Небезызвестный творец Тейлор Шеридан отвечает и за это шоу тоже на указанном сервисе. Первый сезон вышел в 2024 году и поставил несколько рекордов по привлечению глобальной аудитории. Интерес к проекту также поддерживали Эли Лартер, Деми Мур и Джон Хэмм.