 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из второго сезона шоу «Мэйфейрские ведьмы» Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган довольны, потому что закончили снимать «Острые козырьки» (фото) После десяти лет разработки Lost Soul Aside наконец-то приближается к релизу Топ худших игр года по версии агрегатора Metacritic Неделя кино на КГ — главные новости 24–30 марта
• • •
 
СЕРИАЛЫ
68

Звезда хитового сериала «Лэндмен» готовится к новым проблемам на съёмках второго сезона (фото)

Официальный аккаунт «Лэндмена» — популярного сериала на платформе Paramount+ — в сети X опубликовал сообщение о старте съёмок второго сезона. В подтверждение заявления добавили кадр с площадки. Билли Боб Торнтон, исполнитель главной роли, уже полностью в образе своего персонажа — нефтедобытчика с кучей проблем делового и семейного характера — и держит в руках сценарий первой серии нового сезона.

Промо-арт сериала «Лэндмен»

Очевидно, что дата премьеры пока не заявлена. Однако вполне возможно, что создатели смогут подогнать зрителям второй сезон уже в этом году.

Небезызвестный творец Тейлор Шеридан отвечает и за это шоу тоже на указанном сервисе. Первый сезон вышел в 2024 году и поставил несколько рекордов по привлечению глобальной аудитории. Интерес к проекту также поддерживали Эли Лартер, Деми Мур и Джон Хэмм.

Теги
ГалереяЛэндменParamount+Тейлор ШериданБилли Боб Торнтон
Комментарии

Ещё на эту тему

7У сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне будет третий сезон

Тоже интересно

10В сериале DC Studios про Зелёных фонарей появится суперзлодей Синестро 10Грядёт новая волна! Попай и Тинтин перейдут в общественное достояние в 2025 году 2Дж.К. Симмонс задаст свой темп Брэду Питту в триллере от режиссёра «Пчеловода» 0Анонс: новый ужастик Dark Pyramid в стиле Лавкрафта с ужасно странными монстрами и чудаковатыми существами 6Релиз Assassin's Creed Shadows перенесён

Далее на КГ

1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 572: Киркоров против Ящеров
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 0
«Южный парк» возвращается с огненным тизером и датой премьеры нового сезона
 7
Экранизация мультфильма «Как приручить дракона 2» официально выходит в июне 2027 года
 16
Крис Пратт на футуристическом стуле смертников в фильме Тимура Бекмамбетова (фото)
 3
В тизере ужастика «Пять ночей с Фредди 2» чудовища теперь везде
 6
«Звёздный путь: Странные новые миры» в третьем сезоне накинет романтику, загадки и немного аналоговых устройств
 7
Новые сериалы недели: сразу два охотника на демонов и секс с Мишель Уильямс
 15
Пацаны из сериала «Пацаны» расследуют похищение в трейлере «Настоящих детективов»
 0
Мики Маус и его друзья воспроизведут культовые обложки комикса «Фантастическая четвёрка»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Рецензия и отзывы на комикс «Избранник Тьмы»
 
Третий сезон получит «Перси Джексон и Олимпийцы» — самый популярный сериал Disney+ в 2024 году
 
Кино Режиссёр «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной» снимет триллер про ИИ, ведущий человечество к гибели
 
Первая глава сюжета «Бэтмена: Тихо 2» получила большое число заказов
 
Игры Forza Horizon 5 перебирается на... PS5
 
Кино «Звёздный десант» Роберта Хайнлайна экранизирует режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
9ЕВА
 
 
0Телеовощи – 593: Гадалка-давалка
 
1Ноль кадров в секунду – 572: Киркоров против Ящеров
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 666: «Новокаин», «Клинер», будущее Борна и Бонда, «Пила 11», провал «Белоснежки», «Василий»
 
2ЕВА – 626: Три закона робогорничной
 
3Телеовощи – 592: Теория большого срока
 
0Ноль кадров в секунду – 571: Очень качественная рутина
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 665: «Электрический штат», «Микки 17», грустный кинопрокат, новый «Звёздный десант», «Ночь с психопатом»
 
4ЕВА – 625: Единорог-лесбиян
 
0Телеовощи – 591: Про грибы, картошку и переобувание
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru