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СЕРИАЛЫ
392

Новые сериалы недели: сразу два охотника на демонов и секс с Мишель Уильямс

Источник: Hulu

Четверг, 3 апреля

 
Премьера+
Prime Video
Охотник за головами The Bondsman

В ролях Кевин Бейкон

Охотник за головами Хьюб Хэллоран возвращается из мертвых, получив неожиданный второй шанс на жизнь, любовь и даже почти забытую музыкальную карьеру. Но лишь с одной поправочкой — теперь он должен ловить демонов.

Кевин Бейкон, быть может, уже не молод, но для охоты на демонов ещё ого-го. Как минимум должно быть весело. А ещё местами жутковато, но не так, чтобы распугать всех зрителей. Вместе с Бейконом в сериале от Amazon Prime сплошь ноунеймы, так что вся ставка на него.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Пульс Pulse

В ролях Уилла Фицжеральд, Колин Вуделл, Jack Bannon, Джесси Т. Ашер, Chelsea Muirhead, Daniela Nieves

Медицинская драма от Netflix расскажет о личной и профессиональной жизни персонала самого загруженного травматологического центра Майами. Когда доктора Филлипса отстраняют от работы из-за романа с коллегой, повышение получает молодой ординатор Дэнни Симмс, та самая коллега. Когда на Майами надвигается ураган, и больница переходит в режим изоляции, Филлипсу и Симмс предстоит найти способ работать вместе, а остальным — расхлёбывать последствия этих отношений.

Судя по всей этой Санта-Барбаре, Netflix отчаянно ищет замену давно собирающейся на покой «Анатомии страсти». Но у сериала всё же есть один неоспоримый плюс — в лице Уиллы Фицжеральд, наконец заполучившей главную роль после первого сезона «Ричера». Сопутствующий актёрский состав тоже с именами — тут вам и звезда «Континенталя» Колин Вуделл, и Поезд-А из «Пацанов» Джесси Т. Ашер, и звезда «Пенниуорта» Джек Бэннон, и Нестор Карбонелл из «Остаться в живых».

Пятница, 4 апреля

 
Премьера+
Netflix
Дьявол может плакать Devil May Cry

боевик, фэнтези, мультфильм

Анимационная экpaнизaция популярной игpoвoй cepии Devil May Cry расскажет историю дьявольски красивого охотника на демонов по имени Данте, который становится лучшей надеждой мира на спасение, когда таинственный злодей угрожает открыть врата Ада.

Сериал выходит на Netflix, и уровень зрительского ожидания уже зашкаливает. Не удивительно. учитывая, что в разработке он находился аж с 2018 года. Шоураннер Aди Шaнкap оптимистично настроен на шесть сезонов, ну а там как пойдёт.

Видео

 
Премьера+
FX
Умираю, как хочу секса Dying for Sex

В ролях Мишель Уильямс, Джей Дюпласс, Дженни Слейт, Роб Делани, Сисси Спейсек, Келвин Ю

После того как Молли ставят диагноз рака груди IV стадии, она решает уйти от своего мужа Стива и впервые в жизни начинает исследовать всю широту и сложность своих сексуальных потребностей. Поддержку в этом смелом начинании она получает от своей лучшей подруги Никки, которая остаётся рядом с ней до самого конца.

Сериал Hulu о сексуальных похождениях Мишель Уильямс позиционирует себя как драмеди, но пока сложно понять, где там можно (или нужно) смеяться — разврат точно бы смотрелся куда органичнее, если бы не шёл рука об руку со смертельным диагнозом. Вместе с Уильямс тут снимаются Дженни Слейт, Роб Делани и Джей Дюпласс.

Воскресенье, 6 апреля

 
Конец сезона3
HBO
Белый лотос The White Lotus

комедия, драма

В ролях Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Бриттани О'Грейди

Создатель Майк Уайт

Третий сезон одного из главных хитов HBO вот-вот завершится — нас ждёт максимально драматичная 1,5-часовая развязка с участием Уолтона Гоггинса, Джейсона Айзекса, Эйми Лу Вуд, Мишель Монахэн, Кэрри Кун, Лесли Бибб, Патрика Шварценеггера и других постояльцев. После чего сериал берёт небольшую паузу — шоураннер Майк Уайт жалуется, что уже много лет не виделся семьёй, так что четвёртый сезон придётся подождать.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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