Новые сериалы недели: сразу два охотника на демонов и секс с Мишель Уильямс

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Prime Video

Охотник за головами Хьюб Хэллоран возвращается из мертвых, получив неожиданный второй шанс на жизнь, любовь и даже почти забытую музыкальную карьеру. Но лишь с одной поправочкой — теперь он должен ловить демонов.

Кевин Бейкон, быть может, уже не молод, но для охоты на демонов ещё ого-го. Как минимум должно быть весело. А ещё местами жутковато, но не так, чтобы распугать всех зрителей. Вместе с Бейконом в сериале от Amazon Prime сплошь ноунеймы, так что вся ставка на него.