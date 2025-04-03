«Южный парк» возвращается с огненным тизером и датой премьеры нового сезона

Сатирический мультсериал «Южный парк», стыдливо отсиживающийся в кустах во время политических перестановок, наконец-то осмелился вернуться на экраны с полноценным 27 сезоном, а не тематическими спецэпизодами. В честь такого события авторы выкатили свежий трейлер, раскрыв дату премьеры — новые серии «Южного парка» начнут выходить 9 июля.

Из небольшого ролика уже можно получить представление, о чём детище Мэтта Стоуна и Трея Паркера будет шутить. Преступления рэпера P.Duddy выйдут на космический уровень, калифорнийские пожары докатятся и до Колорадо в целом и Южного Парка в частности, Рэнди Марш продолжает употреблять расширяющие сознание препараты (осуждаем). Помимо этого французы возвращают Статую Свободы на историческую родину, а их далёкие потомки канадцы участвуют в войне, видимо, не желая становиться новым соединённым штатом. Также в тизере уделено немало внимания авиакатастрофам — самолёты врезаются друг в друга, а Баттерс в диспетчерской переживает, что его уволят.

«Южный парк» впервые вышел в эфир в 1997 году. На данный момент сериал насчитывает 26 сезонов, полнометражный мультфильм и несколько специальных выпусков. Мультфильм отличается чёрным юмором и предназначен для взрослой аудитории. На данный момент является вторым по длительности после «Симпсонов» анимационным сериалом на американском телевидении.