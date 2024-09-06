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Авторы «Южного парка» пропустят выборы 2024 года

Источник: Paramount

Если вы оптимистично ждёте возвращения «Южного парка» с полноценным сезоном, а не с тематическими спецвыпусками, то закатайте-ка губу: сериал не вернётся на экраны до 2025 года. А это значит, что жители занюханного городка в горах Колорадо пропустят такое важное событие, как президентские выборы 2024 года, на которых баллотируется Дональд Трамп. Возможно, для многих это станет потерей потерь — в сериале высмеивали политическую карьеру Трампа аж с 2016 года. Для этого мистер Гаррис, бывший школьный учитель, сменил причёску и сам стал президентом — такая вот незамысловатая аллюзия.

По словам создателей сериала Мэтта Стоуна и Трея Паркера, такое решение принято намеренно. Им просто нечего больше сказать о Трампе. Вдобавок постоянно держать руку на пульсе актуальных событий и вовремя реагировать на них в каждом выпуске весьма утомляет — творческий процесс превращается в сплошную рутину и обязаловку, что в свою очередь оборачивается стрессом. Ещё в 2017 году Паркер признался, что необходимость высмеивать Трампа каждую неделю стала своеобразной ловушкой, в которой они со Стоуном застряли.

Впрочем, на всякий случай авторы перестраховались от обвинений в политической ангажированности или излишней аполитичности (нужное подчеркнуть), назвав в качестве другой причины задержку сделки по слиянию Paramount и Skydance. На данный момент Стоун и Паркер делают «Южный парк» по заказу Paramount, поэтому хотят сперва посмотреть, к чему приведут кадровые перестановки, а то мало ли что.

Теги
Южный Парк
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