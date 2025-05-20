Клоун Пеннивайз вернулся в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Платформа HBO Max подогнала первый полноценный трейлер хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», который должен выйти этой осенью.
В городке Дерри (разумеется, в столь любимом Стивеном Кингом штате Мэн) ничего не меняется. Правда, в 1962 году, когда разворачивается сюжет, с расизмом всё по-прежнему отлично — что добавит переехавшей семье чернокожих главных героев дополнительных проблем.
А так, судя по ролику, всё в лучших традициях франчайза: группа детей ведёт расследование исчезновения сверстников, а взрослые на это не обращают внимания. Билл Скарсгард снова играет адского клоуна, сидящего в канализации. Все, короче говоря, при деле.
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