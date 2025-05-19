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Семейка Аддамс в полном составе на свежем промо-кадре «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой

Долгожданный второй сезон «Уэнсдэй» выходит уже 6 августа и, судя по всему, в этот раз зрители смогут познакомиться со всеми членами семейства Аддамс поближе. На свежем промо-кадре помимо героини Дженны Ортеги, Мортиши (Кэтрин Зета-Джонс), Гомеса (Луис Гусман), Пагсли (Исаак Ордонес), дяди Фестера (Фред Армисен) и Вещи (Виктор Доробанту) засветились также Йонас Суотамо (Ларч) и Джоанна Ламли (Бабушка).

Промо-арт сериала «Уэнсдэй»

Во втором сезоне к Ортеге, Эмме Майерс, Хантер Дуэну, Джой Сандей и Кристине Риччи присоединились Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон, Хэйли Джоэл Осмент и сама Леди Гага. Пропускать никак нельзя!

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ГалереяУэнсдэй
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Источник фотографий: Depositphotos

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