Телеовощи. Выпуск 600: Гриб-парад

-
- 2
- 181
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|04:01 —
|Обсуждение новостей
|01:11:15 —
|«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — 2x01—02
|01:24:19 —
|«Любовь. Смерть. Роботы» — 4x01—03
|01:36:16 —
|«Андор» — 2x10—12 (финал сериала)
|02:12:17 —
|«Звёздные войны: Сказания о преступном мире» — 1x01—03
|02:20:14 —
|«Одни из нас» — 2x05
|02:35:26 —
|«Друзья и соседи» — 1x06
|02:42:44 —
|«Этуаль» — 1x04
|02:53:33 —
|«Гангстерленд» — 1x07
|03:11:33 —
|«Ты» — 5x03
|03:17:14 —
|«Киностудия» — 1x09
|03:21:30 —
|«Чёрное зеркало» — 7x06
|03:24:02 —
|«Этернавт» — 1x01—06
|03:33:04 —
|«Сто лет одиночества» — 1x08 (финал сезона)
|03:50:21 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x13
|03:55:14 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x16
|04:07:28 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x11
|04:19:10 —
|«Напряги извилины» — 1x20
|04:24:13 —
|«Зена — королева воинов» — 1x08
|04:37:31 —
|«20/22» — 1x02
|04:45:53 —
|«Ангел» — 2x10
|04:52:03 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|04:56:36 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: