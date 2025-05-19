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СЕРИАЛЫ
382

Новые сериалы недели: Супергёрл Милли Олкок попала под дурное влияние Netflix

Источник: Netflix

Среда, 21 мая

 
Конец сезона1
Apple TV+
Киностудия The Studio

драма, комедия

В ролях Сет Роген, Айк Баринхолц, Кэтрин О'Хара, Кэтрин Хан

Apple TV+ уже продлил детище Сета Рогена на второй сезон, так что нас ждёт ещё больше звёздных камео. Собственно, ради этого всё и затевалось. По крайней мере, когда в кадре есть Мартин Скорсезе, Зак Снайдер, Брайан Крэнстон, Рон Ховард, Зои Кравиц или Шарлиз Терон, всё происходящее на экране становится намного интереснее. Основной актёрский состав включает Айка Баринхолца, Кэтрин О'Хару, Кэтрин Хан и Чейз Суи Уондерс.

Видео

Четверг, 22 мая

 
Премьера+
Netflix
Сирены Sirens

В ролях Джулианна Мур, Кевин Бейкон, Мэган Фахи, Джош Сегарра, Милли Элкок, Гленн Хауэртон

Девон (Меган Фэйхи) замечает очень странные отношения своей сестры Симон (Милли Олкок) с её новым боссом — загадочной светской львицой Микаэлой Келл (Джулианна Мур). Мир роскоши и богатства становится для Симон как наркотик, и Девон решает вмешаться, но она и не подозревает, с каким грозным противником столкнулась.

Создатели обещают острое, сексуальное и мрачновато-забавное зрелище.

Новый сериал Netflix «Сирены» примечателен прежде всего своим актёрским составом, в особенности женской его частью во главе со звездой «Дома дракона» и просто Супергёрл Милли Олкок и звездой «Белого лотоса» Меган Фэйхи. С ними тут Джулианна Мур, что определённо добавляет проекту веса. Прекрасную половину каста оттеняют Кевин Бейкон и Гленн Хауретон.

Видео

Воскресенье, 25 мая

 
Премьера+
TNT (US)
Библиотекари: Следующая глава The Librarians: The Next Chapter

В ролях Джессика Грин, Callum McGowan, Оливия Моррис, Кристиан Кэйн, Caroline Loncq, Bluey Robinson

Библиотекарь-путешественник во времени попадает из прошлого в наше время. Он не может вернуться в свою эпоху, и поэтому ищет свой замок, но обнаруживает, что теперь там находится музей. Нечаянно путешественник выпускает магию, которая распространяется по всему континенту.

Продолжение сериала «Библиотекари», о котором никто не просил, изначально должно было выходить на телеканале The CW, пока внезапно не пропало из расписания. Думается, оно и к лучшему. Теперь за него отвечает кабельный TNT, и «Библиотекари: Следующая глава» уже официально продлены на второй сезон.

В актёрский состав вошли Джессика Грин, Оливия Моррис, Каллум Макгоуэн, Блюи Робинсон и Кэролайн Лонк. Кристиан Кейн, как обещают, тоже заглянет на огонёк.

Видео

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