Новые сериалы недели: Супергёрл Милли Олкок попала под дурное влияние Netflix

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TNT (US)

Библиотекарь-путешественник во времени попадает из прошлого в наше время. Он не может вернуться в свою эпоху, и поэтому ищет свой замок, но обнаруживает, что теперь там находится музей. Нечаянно путешественник выпускает магию, которая распространяется по всему континенту.

Продолжение сериала «Библиотекари», о котором никто не просил, изначально должно было выходить на телеканале The CW, пока внезапно не пропало из расписания. Думается, оно и к лучшему. Теперь за него отвечает кабельный TNT, и «Библиотекари: Следующая глава» уже официально продлены на второй сезон.

В актёрский состав вошли Джессика Грин, Оливия Моррис, Каллум Макгоуэн, Блюи Робинсон и Кэролайн Лонк. Кристиан Кейн, как обещают, тоже заглянет на огонёк.