Первый взгляд на новую Эль Вудс в приквеле «Блондинки в законе»

Сериал-приквел «Блондинки в законе» под названием «Эль» всё ближе — он выйдет на стриминге Amazon уже этим летом. Главную роль доверили Лекси Майнтри, и она действительно выглядит как чуть более юная версия Риз Уизерспун.

Речь в сериале пойдёт о школьных годах Эль Вудс и её превращении в ту самую «блондинку в законе». Действие разворачивается за несколько лет до событий первого фильма, когда героиня Уизерспун окончила колледж и отправилась в Гарвардский университет, чтобы сделать карьеру юриста.

Шоураннер проекта — Лаура Киттрелл («Белая ворона»), а сама Уизерспун выступила в качестве исполнительного продюсера.