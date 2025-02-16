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СЕРИАЛЫ
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Они клонировали Риз Уизерспун! Найдена актриса для приквела «Блондинки в законе»

Источник: Mgm / Amazon

Сериал-приквел «Блондинки в законе» — это вам не шутки. Кастинг на роль молодой Риз Уизерспун (она же Эль Вудс) был долгим и мучительным, и вот, наконец, двойник актрисы был найден — им стала Лекси Майнтри, пока не имеющая за плечами заметных ролей. В принципе, они и сейчас выглядят как ровесницы:

Сериал с говорящим названием «Эль» расскажет о школьных годах будущей «иконы феминизма». Идея его создания пришла Уизерспун при просмотре «Уэнсдэй», и Amazon её всячески финансово поддержал. Судя по недавней комедии с Уиллом Ферреллом «Вы сердечно приглашены», актриса теперь в стриминговом рабстве.

Сообщается, что съёмки должны стартовать в марте этого года.

Первый фильм о студентке Гарварда и большой любительнице розового вышел в 2001 году, собрав в прокате внушительные $142 млн при бюджете в $ 18 млн. И спустя два года на свет появился посредственный со всех сторон сиквел — он вроде бы даже что-то собрал ($ 124 млн), но и бюджет к тому времени раздулся до $ 45 млн. С тех пор он франчайзе не вспоминали.

Комментарии (1)

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