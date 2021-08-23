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#BlackLivesMatter добралось до «Утреннего шоу» — вышел трейлер второго сезона с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Билли Крудапом

Apple TV+ остаётся на острие актуальности вместе со своим «Утренним шоу». Под завязку нашпигованная звёздами драма, ради которой Билли Крудап даже отказался быть отцом Флэшу, стремительно приближается к своему второму сезону — премьера намечена на 17 сентября. И, судя по трейлеру, на сей раз в центре внимания окажется движение #BlackLivesMatter, но не спешите ставить на сериале крест — в первом сезоне с #MeToo удавалось разбираться местами даже изящно.

Постараются не затеряться на фоне Крудапа Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл, Марк Дюпласс, а также Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Бел Паули, Дешон Терри, Джанина Гаванкар, Том Ирвин и Марша Гей Харден.

К ним присоединятся Джулианна Маргулис. Грета Ли, Руайри О'Коннор и Хасан Минхадж.

Теги
ВидеоУтреннее шоу
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Источник фотографий: Depositphotos

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