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Трое охотников за головами и корги: Netflix опубликовал первые снимки главных героев сериала «Ковбой Бибоп»

Стриминговый сервис Netflix отгрузил пачку фоток из своего художественного сериала по мотивам культового аниме «Ковбой Бибоп». Также стала известна дата выхода — 19 ноября. Ждали адаптацию долго, но, судя по всему, оно того стоило. Хотя придержим оптимизм до анонса первого трейлера:

6
Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»
6
Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»
6
Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»
6
Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»
6
Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»
6
Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»
2
Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп»
2
Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп»

Главные роли в сериале исполнили Джон Чо, Мустафа Жакир и Даниэлла Пинеда. Они изображают троих охотников за головами, которых ещё называют ковбоями. У всех персонажей одна задача — как можно быстрее и подальше отбежать от своего прошлого. Задача, конечно, благородная, но едва ли выполнимая. Что, собственно, и случится по мере развития сюжета. Но в промежутках ковбои будут охотиться за самыми отпетыми негодяями солнечной системы — за правильную цену, разумеется.

Шоураннером сериала стал Андре Немец. Синъитиро Ватанабэ, создатель аниме, консультировал потоковых сериальщиков.

Теги
ГалереяКовбой БибопNetflix
Комментарии (4)

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