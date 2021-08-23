Трое охотников за головами и корги: Netflix опубликовал первые снимки главных героев сериала «Ковбой Бибоп»

Стриминговый сервис Netflix отгрузил пачку фоток из своего художественного сериала по мотивам культового аниме «Ковбой Бибоп». Также стала известна дата выхода — 19 ноября. Ждали адаптацию долго, но, судя по всему, оно того стоило. Хотя придержим оптимизм до анонса первого трейлера:

Главные роли в сериале исполнили Джон Чо, Мустафа Жакир и Даниэлла Пинеда. Они изображают троих охотников за головами, которых ещё называют ковбоями. У всех персонажей одна задача — как можно быстрее и подальше отбежать от своего прошлого. Задача, конечно, благородная, но едва ли выполнимая. Что, собственно, и случится по мере развития сюжета. Но в промежутках ковбои будут охотиться за самыми отпетыми негодяями солнечной системы — за правильную цену, разумеется.

Шоураннером сериала стал Андре Немец. Синъитиро Ватанабэ, создатель аниме, консультировал потоковых сериальщиков.