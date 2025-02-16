 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Звезда Marvel и DC Джимон Хонсу с трудом сводит концы с концами Самара Уивинг опять попала в неприятности на постере романтического триллера «Ночь с психопатом» Дальше нас ждёт неизведанное: сиквел «Чужого: Ромула» отправится в полную неизвестность «Особо опасный пассажир» стал лидером проката, несмотря на критику и разочарованных зрителей После Хавьера Бардема роль в сериале-триллере «Мыс страха» получила Эми Адамс
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
431

Четвёртый сезон «Бриджертонов» показал новую главную пару сериала

Четвёртый сезон сверхпопулярных «Бриджертонов» всё ближе, и создатели наконец показали, на кого же зрителям предстоит смотреть ближайший десяток серий. В пару Бенедикту Бриджертону (Люк Томпсон) подобрали миловидную девушку с азиатским колоритом в исполнении Ерин Ха (Halo). Пока выглядит не очень многообещающе, но планка третьего сезона всё равно была слишком низка.

Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны»

По сюжету Вайолет Бриджертон устраивает бал-маскарад, на котором Бенедикт и встречает таинственную незнакомку. Ею оказывается Софи Бек — внебрачная дочь графа и его служанки, вынужденная работать прислугой в собственном доме из-за злой мачехи (Кэти Льюнг), которая, разумеется, также идёт в комплекте.

К вящей радости зрителей, в четвёртом сезоне вернутся Джонатан Бэйли и Симон Эшли и попытаются вновь спасти этот балаган.

Теги
ГалереяБриджертоны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Звезда «Бриджертонов» будет противостоять злобному существу в научно-фантастическом триллере «Белый Марс» 1Звезда «Бриджертонов» и «Сексуального просвещения» сыграет в романтической комедии 10Звeздa «Бpиджepтoнoв» paccкaзaлa o нepвнoм cpывe вo вpeмя cъёмoк и oбвинилa coздaтeлeй в бeзpaзличии 10«Бриджертоны» пытаются продать свой третий сезон тизером с датой выхода

Тоже интересно

12«Для таких фильмов придумали слово „посредственность“»: мнение критиков про экшен с Кэмерон Диас 1Beyond the Ice Palace 2: дата выхода стильного духовного наследника Castlevania 9Токсичный август: ремейк классического трэшака со звездой «Игры престолов» получил точную дату выхода 0На этой неделе Marvel выпустит первый выпуск ещё одного комикса с Росомахой и Дэдпулом 9Потеря потерь: XDefiant закрывают вместе с её авторами

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на фильм «Ущелье»
 0
Новые кадры и обложки к новой истории из знаменитого цикла «Мышиная гвардия»
 2
Кейт Уинслет снимет для Netflix фильм по сценарию своего сына
 0
«Хроники людей и демонов» — трейлер и дата выхода аниме про бессмертного охотника на демонов
 0
Злодей-мутант Колосс и его товарищи испытают силы «ультимативного» Росомахи в Ultimate Wolverine #2
 0
«Одинокий рокер! 2» — анонс продолжения культового сериала
 0
Корпус Зелёных фонарей продолжает наводить порядок на первых страницах Green Lantern Corps
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 566 — трансляция
 0
Доктор Дум официально правит Землёй в One World Under Doom #1, и он подозрительно хорош в этом
 1
Фрэнк Миллер опять хреново нарисовал обложку для комикса от Marvel
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
У сериала «Звёздные войны: Опорная команда» появились новые дата премьеры и тизер
 
В свежем выпуске Ultimate Spider-Man мы увидим Чёрную кошку во всей её красе
 
Игры Ярость Нобунаги в сюжетном трейлере Assassin's Creed Shadows
 
Фанатский комикс про Человека-паука из Сибири выпустят в печатном виде
 
Толпа вооружённых мужиков проигрывает крутой Лоис Лейн на страницах второго выпуска Absolute Superman
 
BOOM! Studios потеряло лицензии на «Баффи» и «Светлячка»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 587: Снимаем в кустах
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 660: «Вульфмен» Ли Уоннелла, «Братья», ролики с Супербоула, новая «Фантастическая четвёрка»
 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 586: Тыкать и порвать
 
2Ноль кадров в секунду – 565: Пакет капитализма
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 659: Горячее обсуждение эротического триллера с Николь Кидман
 
4ЕВА – 619: Эротичная внучка
 
3Телеовощи – 585: Журнал «Сыропопкин»
 
2Ноль кадров в секунду – 564: Пиздельники не закрываются
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru