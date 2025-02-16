Четвёртый сезон «Бриджертонов» показал новую главную пару сериала

Четвёртый сезон сверхпопулярных «Бриджертонов» всё ближе, и создатели наконец показали, на кого же зрителям предстоит смотреть ближайший десяток серий. В пару Бенедикту Бриджертону (Люк Томпсон) подобрали миловидную девушку с азиатским колоритом в исполнении Ерин Ха (Halo). Пока выглядит не очень многообещающе, но планка третьего сезона всё равно была слишком низка.

По сюжету Вайолет Бриджертон устраивает бал-маскарад, на котором Бенедикт и встречает таинственную незнакомку. Ею оказывается Софи Бек — внебрачная дочь графа и его служанки, вынужденная работать прислугой в собственном доме из-за злой мачехи (Кэти Льюнг), которая, разумеется, также идёт в комплекте.

К вящей радости зрителей, в четвёртом сезоне вернутся Джонатан Бэйли и Симон Эшли и попытаются вновь спасти этот балаган.