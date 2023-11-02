Звезда «Бриджертонов» рассказала о нервном срыве во время съёмок и обвинила создателей в безразличии

Актриса Руби Баркер, сыгравшая одну из главных ролей в первом сезоне «Бриджертонов», рассказала, что обстановка на съёмках сериала далека от идеальной картинки с экрана. Для неё это был настолько мучительный опыт, что закончилось всё больницей и нервным срывом, о котором создатели со главе с Netflix и Шондой Раймс благоразумно решили умолчать, а коллеги даже не поддержали в трудный момент.

Когда я попала в больницу через неделю после съёмок первого сезона «Бриджертонов», это просто сокрыли, потому что сериал должен был выйти. Во время съёмок мне становилось всё хуже. Для меня это было действительно мучительное место, потому что моя героиня была очень отчуждена и подвергнута изгнанию при ужасных обстоятельствах. После двух нервных срывов никто из Netflix или Shondaland не связался со мной и даже не написал, чтобы узнать, всё ли в порядке, и нужна ли мне помощь.

Правда, по-прежнему не понятно, что же такого ужасного происходило на съёмках. Судя по последующим откровениям актрисы, «Бриджертоны» к её психическим проблемам отношения и вовсе не имеют, но новых ролей всё нет.