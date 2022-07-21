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Старые герои и неожиданный рекаст — стартовали съёмки третьего сезона «Бриджертонов» (видео)

После двух триумфальных сезонов «Бриджертонов», к съёмкам третьего приступили незамедлительно — вся актёрская команда готова и сияет. На первом закадровом видео с площадки засветились все главные действующие лица, и даже больше: создатели сериала незаметно для всех рекастнули одну из младших сестричек Бриджертонов, Франческу — выбывшую из-за плотного рабочего графика Руби Стоукс сменила Ханна Додд.

Новый сезон будет посвящён отношениям Колина Бриджертона (Люк Ньютон) или Пенелопы Фезерингтон (Никола Кохлан), однако создатели пообещали не выпускать из поля зрения и всеми любимую горячую парочку из второго сезона Энтони (Джонатан Бэйли) и Кейт (Симон Эшли). Впрочем, последняя пока на площадке не засветилась.

К своим ролям в продолжении также вернутся Клаудия Джесси, Аджоа Андох, Рут Геммелль, Люк Томпсон, Мартинс Имхангбе, Флоренс Хант Уилл Тилстон, Бесси Картер, Полли Уокер, Кэтрин Дрисдейл, Голда Рошевель, Джессика Мэдсен и Харриет Кейнс.

Теги
ВидеоБриджертоны
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