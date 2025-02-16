Ещё один спин-офф «Игры престолов» про Таргариенов находится в разработке

Никто всерьёз и не рассчитывал, что HBO когда-нибудь оставит в покое «Игру престолов». После относительно успешного «Дома драконов» и «Рыцаря семи королевств», которого никто кроме Джорджа Мартина ещё не видел, а также парочки отменённых спин-оффов, в разработку запущен ещё один сериал. И снова про Таргариенов.

Этот проект далеко не единственный, но, по словам главы драматического отделения HBO Франчески Орси, самый многообещающий из всех. В подробности она предпочла не вдаваться — скорее всего, вдаваться пока некуда. В том, что именно Таргариены представляют наибольший интерес для зрителей, ни у кого в верхах сомнений нет. Надо полагать, на возвращение Бурерождённой рассчитывать снова не стоит — к чему тогда всё это.

Ранее создатели «Игры престолов» по-тихому свернули спин-офф про Джона Сноу, за пять лет так и не придумав, о чём там снимать. Не пошла далеко и «Красная луна» с Наоми Уоттс — этому сериалу успели снять пилотный эпизод, но, посмотрев его, решили дальше не продолжать.