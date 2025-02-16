 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Раскрыта дата выхода нового ужастика от режиссёра «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэма Рэйми Каратель Джон Бернтал отправится в «Одиссею» с Кристофером Ноланом Загадочный Стрелок-Спаун обзавёлся личной серией Звезда «Бегущего в лабиринте» окажется на необитаемом острове с Рэйчел Макадамс В постапокалипсисе Ридли Скотта сыграет звезда «Субстанции» Маргарет Куолли
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
306

Ещё один спин-офф «Игры престолов» про Таргариенов находится в разработке

Источник: HBO

Никто всерьёз и не рассчитывал, что HBO когда-нибудь оставит в покое «Игру престолов». После относительно успешного «Дома драконов» и «Рыцаря семи королевств», которого никто кроме Джорджа Мартина ещё не видел, а также парочки отменённых спин-оффов, в разработку запущен ещё один сериал. И снова про Таргариенов.

Этот проект далеко не единственный, но, по словам главы драматического отделения HBO Франчески Орси, самый многообещающий из всех. В подробности она предпочла не вдаваться — скорее всего, вдаваться пока некуда. В том, что именно Таргариены представляют наибольший интерес для зрителей, ни у кого в верхах сомнений нет. Надо полагать, на возвращение Бурерождённой рассчитывать снова не стоит — к чему тогда всё это.

Ранее создатели «Игры престолов» по-тихому свернули спин-офф про Джона Сноу, за пять лет так и не придумав, о чём там снимать. Не пошла далеко и «Красная луна» с Наоми Уоттс — этому сериалу успели снять пилотный эпизод, но, посмотрев его, решили дальше не продолжать.

Теги
Игра престоловДом ДраконаРыцарь семи королевств: Межевой рыцарь
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

13Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу мёртв 3Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж появится в сериале «Декстер: Воскрешение» 20Джордж Р.Р. Мартин в восторге от нового спин-оффа «Игры престолов» 16По «Игре престолов» снимают фильм 9«Рыцарь семи королевств»: Джордж Мартин показал свежие фото со съёмок 14Создатель «Игры престолов» рассказал, что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»

Тоже интересно

7«Моана 2» идёт на большие рекорды в американском прокате 0Паучиха Гвен тактично объединилась с самым крутым уличным героем Marvel 0КГ играет: Lost Eidolons, часть 5 6League of Legends — CG-трейлер «Добро пожаловать в Ноксус» 9Пёс из «Игры престолов» станет бывшим джедаем во втором сезоне «Асоки»

Далее на КГ

1
Четвёртый сезон «Бриджертонов» показал новую главную пару сериала
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Ущелье»
 0
Новые кадры и обложки к новой истории из знаменитого цикла «Мышиная гвардия»
 2
Кейт Уинслет снимет для Netflix фильм по сценарию своего сына
 0
«Хроники людей и демонов» — трейлер и дата выхода аниме про бессмертного охотника на демонов
 0
Злодей-мутант Колосс и его товарищи испытают силы «ультимативного» Росомахи в Ultimate Wolverine #2
 0
«Одинокий рокер! 2» — анонс продолжения культового сериала
 0
Корпус Зелёных фонарей продолжает наводить порядок на первых страницах Green Lantern Corps
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 566 — трансляция
 0
Доктор Дум официально правит Землёй в One World Under Doom #1, и он подозрительно хорош в этом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Фантастическая мелодрама «ON и Она» получила трейлер
 
Игры Onimusha 2: Samurai's Destiny получит ремастер
 
Эндоскелетная оболочка: Вьетнам и активные боевые действия в свежем комиксе про Терминатора
 
Кино Сидни Суини возглавила топ-10 главных звёзд 2024 года
 
«Хомякон» 2024: интервью с Романом Котковым, главным редактором Bubble Comics
 
Игры Final Fantasy VII Rebirth — трейлер PC-версии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 587: Снимаем в кустах
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 660: «Вульфмен» Ли Уоннелла, «Братья», ролики с Супербоула, новая «Фантастическая четвёрка»
 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 586: Тыкать и порвать
 
2Ноль кадров в секунду – 565: Пакет капитализма
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 659: Горячее обсуждение эротического триллера с Николь Кидман
 
4ЕВА – 619: Эротичная внучка
 
3Телеовощи – 585: Журнал «Сыропопкин»
 
2Ноль кадров в секунду – 564: Пиздельники не закрываются
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru