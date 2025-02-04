Джордж Р.Р. Мартин в восторге от нового спин-оффа «Игры престолов»

Есть серьёзные основания считать, что спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» если не повторит успех оригинального сериала, то, по крайней мере, не станет таким позором, как его финал. Сам Джордж Р.Р. Мартин посмотрел все шесть из шести эпизодов и сделал официальное заявление:

«Рыцарь семи королевств» полностью готов. Ира Паркер и его команда завершили первый сезон несколько месяцев назад и сразу приступили к постпродакшену. Я посмотрел все шесть эпизодов, и мне всё нравится. Дунк и Эгг всегда были моими любимцами, а актеры, которых мы нашли на эти роли, просто невероятны. Это настолько верная адаптация, насколько может надеяться разумный человек. Зрителей, которые ждут экшен, экшен и только экшен, эта экранизация, возможно, не удовлетворит.

Действие сериала развернётся задолго до событий «Игры престолов», когда Таргариены ещё правили Семью Королевствами, и поведает о странствиях межевого рыцаря сира Дункана Высокого (Питер Клэффи) и его миниатюрного оруженосца Эгга (Декстер Сол Энселл). Главные роли в приквеле также исполнили Финн Беннетт, Берти Карвел, Танзин Кроуфорд, Дэниел Ингс и Сэм Спруэлл.