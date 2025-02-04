Отважные искатели морских (и не только) приключений готовы продолжить свои поиски легендарного сокровища. Стриминговый сервис Netfllix опубликовал первый официальный промо-кадр второго сезона своего многосерийного хита «Ван-Пис». За энтузиазм всей команды красноречиво отвечает её капитан.

На кадре никого лишнего нет — только команда Пиратов Соломенной Шляпы. Главных героев играют Иньяки Гoдoй, Maкeнью, Эмили Paдд, Джeйкoб Poмepo Гибcoн и Taз Cкaйлap.

Точной даты возвращения игровой адаптации культовой манги Эйитиро Оды пока нет, но второй сезон мы точно увидим в этом году.