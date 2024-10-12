«Рыцарь семи королевств»: Джордж Мартин показал свежие фото со съёмок

Да, да, на эти фото ответ у читателей примерно один. Но Джордж Мартин мало внимания обращает на фанатское недовольство и с удовольствием посещает съёмочные локации проектов по своим книгам. Вот и на этот раз создатель «Песни Льда и Пламени» опубликовал в своём блоге фото со съёмочной площадки фэнтези «Рыцарь семи королевств».

Писатель, к слову, похвалил будущий сериал. Исполнители главных ролей в приквеле «Игры престолов» ему тоже очень пришлись по душе.

Напомним, приключенческое фэнтези по рассказам Мартина поведает о странствиях межевого рыцаря сира Дункана Высокого (Питер Клэффи) и его миниатюрного оруженосца Эгга (Декстер Сол Энселл) в те давние времена, когда Таргариены ещё сидели на Железном троне и правили Вестеросом.