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«Рыцарь семи королевств»: Джордж Мартин показал свежие фото со съёмок

Да, да, на эти фото ответ у читателей примерно один. Но Джордж Мартин мало внимания обращает на фанатское недовольство и с удовольствием посещает съёмочные локации проектов по своим книгам. Вот и на этот раз создатель «Песни Льда и Пламени» опубликовал в своём блоге фото со съёмочной площадки фэнтези «Рыцарь семи королевств».

Писатель, к слову, похвалил будущий сериал. Исполнители главных ролей в приквеле «Игры престолов» ему тоже очень пришлись по душе.

Промо-арт сериала «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»

Напомним, приключенческое фэнтези по рассказам Мартина поведает о странствиях межевого рыцаря сира Дункана Высокого (Питер Клэффи) и его миниатюрного оруженосца Эгга (Декстер Сол Энселл) в те давние времена, когда Таргариены ещё сидели на Железном троне и правили Вестеросом.

Промо-арт сериала «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» Промо-арт сериала «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» Промо-арт сериала «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»
Теги
Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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