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СЕРИАЛЫ
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«Эмили в Париже» в центре международного конфликта: президент Франции и мэр Рима сцепились в борьбе за сериал

Источник: Netflix

Сериал «Эмили в Париже», примечательный, разве что, карикатурным изображением французов и бесконечной чередой цветастых нарядов, сильно полюбился президенту Эмманюэлю Макрону. Настолько, что его супруга снялась в четвёртом сезоне, а сам он в сердцах высказался о предстоящем «переезде» сериала из Парижа в Рим:

Мы будем бороться изо всех сил и попросим их остаться в Париже. «Эмили в Париже» в Риме просто не имеет смысла.

Первым нашёлся что ответить на это мэр Рима Роберто Гуальтьери, уже потирающий руки в предвкушении такого пиара города от Netflix:

Разве у президента Макрона нет более насущных проблем? Хочется верить, что он пошутил. Он должен понимать, что такая компания Netflix не подчиняется приказам глав государств и не принимает решений, основанных на политическом давлении.

Возможно, у французского президента есть более важные проблемы. Например, войны в Украине и на Ближнем Востоке, ужасный ураган в Америке и еще несколько государственных дел в Европе, которые для Макрона должны быть важнее, чем «Эмили», я полагаю».

В сериале вместе с Лили Коллинз снимаются Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Уильям Абади, Кевин Диас и Арно Бинар.

Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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