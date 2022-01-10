Оскорбивший французов и украинцев сериал «Эмили в Париже» получил продление сразу на два сезона

Кажется, что сериал «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в главной роли окружают скандалы с самой премьеры. Первый сезон подвергся масштабной критике за стереотипное изображение французов, и второй сезон ситуацию не исправил. Напротив, стан оскорблённых наций пополнился украинцами из-за вороватой, невежественной и напрочь лишённой вкуса героини по имени Петра. Вдобавок, годом ранее создатели сериала слегка подкупили Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, чтобы получить номинацию на «Золотой Глобус» — успешно.

Но всё это никак не отражается на рейтингах «Эмили в Париже» — лёгкий и красочный сериал c привкусом круассанов полюбился зрителям. Настолько, что Netflix, впечатлившись свежими цифрами, только что оформил комедии продление сразу на два сезона — третий и четвёртый.

В 2020 году сериал стал самой популярной комедией сервиса с 58 млн просмотров за первый месяц, а вышедшее 22 декабря продолжение лишь упрочило его позиции. За первые семь дней его насмотрели на 107,6 млн часов просмотров — больше в ту неделю было лишь у нового сезона «Ведьмака» (168 млн часов).

В Париже вместе Коллинз зажигают Эшли Парк, Лукас Браво, Филиппин Леруа-Больё, Сэмюэл Арнольд, Камилль Раза, Бруно Гуэри, Кейт Уолш, Уильям Абади и Арно Виар. В ответе за всё происходящее шоураннер Даррен Стар («Секс в большом городе»).