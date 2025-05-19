Она актриса! Ким Кардашьян изображает адвоката в сексуальном процедурале от Райана Мёрфи (трейлер)

Дебютировавшая в 12-м сезоне «Американской истории ужасов» Ким Кардашьян решила закрепиться в качестве настоящей актрисы и получила теперь уже главную роль в новом сериале Райана Мёрфи и потокового сервиса Hulu «Всё справедливо». Вместе с ней на экране действительно большие звёзды — Наоми Уоттс, Гленн Клоуз и Сара Полсон. Есть ещё Ниси Нэш и Тейяна Тейлор.
Сериал, который больше похож на сексуальный процедурал, чем на юридическую драму, расскажет об адвокатских буднях одной юридической компании. Там работают только женщины и представляют они других женщин — помогают уйти от абьюзивных неверных мужей и получить хороший куш при разводе.
Смотреть мы это, конечно, не будем, но вы можете рискнуть.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: