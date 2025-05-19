Омар Си забрался на Эйфелеву башню ради анонса четвёртого сезона «Люпена»

Потоковый сервис Netflix никак не может отпустить Омара Си — покой джентльмену-грабителю только снится. Как стало известно, «Люпен» получил официальное продление на четвёртый сезон, который будет состоять из восьми 45-минутных эпизодов. Съёмки должны начаться в самое ближайшее время.

А вот и официальный видеоанонс:



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В продлении, разумеется, нет ничего удивительного — первый и второй сезоны «Люпена» занимают третье и шестое места соответственно в рейтинге самых популярных неанглоязычных сериалов сервиса всех времён. Так, первую часть за каких-то три месяца посмотрели 99,5 млн человек. Чтобы вы понимали, это больше, чем было у «Ночного администратора» или «Очень странных дел». Потом, правда, дела пошли по наклонной, но для очередного продления, как видно, хватило.