 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Том Круз снова смог! Первые отзывы на фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» нагнетают интригу Тиранозавр — настоящая звезда «Мира Юрского периода: Воскрешения» (фото) Легендарная тачка Доминика Торетто на съёмках экшена «Форсаж 10. Часть 2» (фото) Том Круз пытается не сорваться с самолёта на съёмках трюка из «Миссии невыполнима 8» (ролик) Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 673: «Громовержцы*», утечка «Кунг Фьюри 2», боди-хоррор про Золушку, «Под огнём» Алекса Гарленда
• • •
 
СЕРИАЛЫ
220

Омар Си забрался на Эйфелеву башню ради анонса четвёртого сезона «Люпена»

Источник: Netflix

Потоковый сервис Netflix никак не может отпустить Омара Си — покой джентльмену-грабителю только снится. Как стало известно, «Люпен» получил официальное продление на четвёртый сезон, который будет состоять из восьми 45-минутных эпизодов. Съёмки должны начаться в самое ближайшее время.

А вот и официальный видеоанонс:

В продлении, разумеется, нет ничего удивительного — первый и второй сезоны «Люпена» занимают третье и шестое места соответственно в рейтинге самых популярных неанглоязычных сериалов сервиса всех времён. Так, первую часть за каких-то три месяца посмотрели 99,5 млн человек. Чтобы вы понимали, это больше, чем было у «Ночного администратора» или «Очень странных дел». Потом, правда, дела пошли по наклонной, но для очередного продления, как видно, хватило.

Теги
ВидеоЛюпен
Комментарии

Ещё на эту тему

4Чёpнaя жeмчyжинa — нoвaя цeль Oмapa Cи в тpeйлepe тpeтьeй чacти «Люпeнa» +«Люпeн» c Oмapoм Cи вoзвpaщaeтcя oceнью 2Омар Си скрывается в тизере третьей части «Люпена» 7Кража co взломом: сериалы Netflix обнесли на полмиллиона евро

Тоже интересно

9Звёзды «Очень странных дел» и «Варвара» на первом кадре комедийного НФ-триллера «Холодное хранилище» 6Сойер всё так же хорош! Звезда «Остаться в живых» в трейлере нового сериала Дж. Дж. Абрамса 7Шутки кончились! В тизере второго сезона сериала «Скрежет металла» начинается жара 10«Фонари»: Аарон Пьер и Кайл Чендлер в образах стражей галактики на первом кадре сериала DC 0Рецензия и отзывы на комикс «Гнев Фантомаса»

Далее на КГ

0
Первый взгляд на новую Эль Вудс в приквеле «Блондинки в законе»
 2
Она актриса! Ким Кардашьян изображает адвоката в сексуальном процедурале от Райана Мёрфи (трейлер)
 0
Беременное божество и адские байкеры: появились первые страницы The Vision and The Scarlet Witch #1
 5
Фантастическая четвёрка пользуется суперсилами на очередных промо фильма Marvel Studios
 0
Сценарист текущего комикса про Вампиреллу переосмыслит Рыжую Соню в серии Sonja Reborn
 0
Новые фильмы недели: «Миссия невыполнима 8», «Лило и Стич» и «Источник вечной молодости» Гая Ричи
 2
Первый геймплей Anno 117: Pax Romana
 16
Хищник против ниндзя и викингов в трейлере анимационного фильма «Хищник: Убийца убийц»
 4
Телеовощи. Выпуск 600: Гриб-парад
 0
Манга «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги», по которой сняли аниме, движется к завершению
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Новые Мстители» ведут себя как старые марвеловские фильмы с неизвестными персонажами
 
Кино Непутёвая собака Крипто перетаскивает раненного Супермена в Крепость Одиночества (видео)
 
Срываемся красиво: комикс-адаптация рассказа «Падение дома Ашеров» выйдет на русском языке
 
Формула Сета Рогена работает: сериал «Киностудия» продлён на второй сезон
 
Кино Больше черепов столбу из черепов! Новые постеры хоррора «28 лет спустя»
 
Аниме В издательстве Xl Media выйдет «Подземелье вкусностей» — фэнтезийная манга, по которой снимают аниме
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 600: Гриб-парад
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 673: «Громовержцы*», утечка «Кунг Фьюри 2», боди-хоррор про Золушку, «Под огнём» Алекса Гарленда
 
1ЕВА – 633: Сиськи Кларка Кента
 
3Телеовощи – 599: Прохаканный чувак
 
2Ноль кадров в секунду – 578: Миллиард на пузырьки для пива
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 672: Тайна «Громовержцев*», «В списках не значился», «Обвинитель» Донни Йена, «Раст», «Дроп»
 
5ЕВА – 632: Волки-куколды
 
5Телеовощи – 598: Радиоовощи
 
2Ноль кадров в секунду – 577: Боги переноса
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru