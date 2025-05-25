Варвар возглавит отряд неудачников в экранизации игры Clash of Clans

Список экранизаций видеоигр в будущем пополнит анимационный сериал по Clash of Clans. Игру превратят в мультсериал для стримингового сервиса Netflix. Об этом написал The Hollywood Reporter.

В работе над адаптацией участвуют шоураннер Флетчер Мулс (режиссёр анимационных роликов к Clash of Clans), сценарист Рон Уэйнер («Студия 30», «Футурама») и студия ICON Creative Studio.

Как сообщил Netflix, в центре сюжета мультсериала будет варвар, который должен сплотить отряд неудачников, чтобы защитить свою деревню от врагов.

Оригинальная мобильная стратегическая игра про столкновения кланов вышла на iOS и Android в начале 2010-х. Игру выпустила компания Supercell.

Ранее Netflix раскрыл название мультсериала по «Очень странным делам», а к составу актёров озвучки второго сезона анимационного шоу «Люди Икс '97» от Disney+ присоединилась Нив Кэмпбелл.