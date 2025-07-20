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Завершились съёмки третьего сезона сериала Netflix «Ночной агент»

Источник: Netflix

На этой неделе стало известно о завершении съёмок третьего сезона экшен-триллера «Ночной агент». Сезон включает 10 эпизодов и выйдет на Netflix в январе 2026 года. Об этом сообщил портал What's on Netflix.

«Ночной агент» основан на одноимённом романе. Создателем сериала является Шон Райан («Щит», «Обмани меня»). Главную роль в экранизации исполняет Гэбриэл Бассо.

Первый сезон шоу вышел на Netflix 23 марта 2023-го. Он рассказывает, как агент ФБР Питер Сазерленд оказывается втянут в масштабный заговор.

Премьера второго состоялась на стриминговом сервисе 23 января этого года. В продолжении Питера ждала работа в секретной организации, которая завела его в мир, где опасность подстерегает повсюду, а доверия не хватает.

Ранее стало известно, что осенью начнутся съёмки второго сезона шпионского сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли в главной роли. Это шоу также выходит на Netflix.

Теги
Ночной агентNetflix
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