«Сверхъестественное» снова возвращается! Теперь спасать людей, охотиться на нечисть будут в виде комикса

Издательство Dynamite Entertainment переносит на страницы комикса культовый фантастический сериал «Сверхъестественное». Куда только путь не заносил Сэма и Дина Винчестеров, помимо телеэкранов, — от книг до аниме. Теперь вот добрались и сюда. Сценаристом новых приключений выступит Грег Пак (Star Wars: Darth Vader), художником — Эдер Мессиас (Sam Wilson: Captain America).

В оригинальном сериале двое братьев колесят по Америке на легендарной чёрной Chevrolet Impala ’67 под лучший классический рок, охотятся на демонов и монстров из городских легенд, спасают людей — такой вот семейный бизнес. Комикс перенесёт читателей во времена между первым и вторым сезонами, когда ещё не было ангелов и прочих небожителей — только суровые тёмные улицы, где ясно что притаилось.

Возвращение братьев Винчестеров! Приготовьтесь снова отправиться в путь вместе с Дином и Сэмом, которые будут бороздить дороги и закоулки провинциальной Америки в поисках демонической активности! В новой серии комиксов от признанного автора Грега Пака («Дарт Вейдер», «Лило и Стич») и сверхъестественно одарённого художника Эдера Мессияса («Сэм Уилсон: Капитан Америка») действие развернётся между первым и вторым сезонами культового телесериала. История возвращает читателей туда, где зародилась тёмная магия, и представляет новую угрозу, с которой придётся столкнуться не ладящим между собой братьям, прежде чем они смогут вернуться к охоте на демона, убившего их мать. Цитата из пресс-релиза

В первом выпуске охотники на монстров должны найти существо, ответственное за серию загадочных пожаров в разрушающемся городе Ржавого пояса (Среднего Запада) США. Нападения начинаются с пожара на фабрике Windler Industries, и перерастают в сожжение нескольких сотрудников компании. Но найти злую силу, стоящую за потусторонними поджогами, не так просто, как может показаться, особенно когда в дело вмешается подозрительно подготовленный генеральный директор Стефф Виндлер! Спасать людей, охотиться на монстров — семейное дело! Цитата из пресс-релиза

Комикс войдёт в новый каталог издательства Dynamite Dispatches. Атмосферные вариантные обложки от Клейтона Крейна, Дэвида Казенса и Эдера Мессиаса в каждом выпуске «Сверхъестественного» будут дополнены ещё одной оригинальной фотообложкой с Дженсеном Эклзом и Джаредом Падалеки прямиком из телесериала.

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Ну, а в будущем году неубиваемые братья Винчестеры и их верный ангел Кастэль (Миша Коллинз) объединятся в сериале «Пацаны». Падалеки намекнул, что для 5 сезона трио снялось в эпизоде, где актёры изобразили своих героев из «Сверхъестественного». Какое-то мета-безумие.