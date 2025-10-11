 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
97

Экшен-сериалы «Последний отсчёт» с Дженсеном Эклсом и «Бабочка» с Дэниелом Кимом отменены с особым цинизмом

Источник: Prime Video

Платформа Amazon Prime Video совершенно бездушно грохнула сразу два новеньких экшен-сериала. За телами, конечно, заглянут специально обученные люди.

Мы обязательно не запомним их имена — «Последний отсчёт» и «Бабочка».

Оба шоу вышли в этом году и были спродюсированы студией Amazon MGM.

В «Последнем отсчёте» главную роль исполнял Дженсен Эклс — звезда «Сверхъестественного» и «Пацанов». Какая-то команда разносторонне травмированных персонажей пыталась предотвратить масштабный заговор, угрожавший миллионам жителей Лос-Анджелеса. Даже настолько высокие ставки не помогли. Туда его, этот город ангелов.

«Бабочка» пыталась выехать за счёт Дэниела Дэ Кима — звезды «Остаться в живых». Это была история наёмных убийц, секретных организаций и семейных драм. Ким изображал ассасина, который инсценировал собственную смерть, но решил выйти из укрытия, чтобы спасти дочь, пошедшую по его стопам.

Ничего из изложенного не смогло привлечь внимание зрителей. И эта бабочка не смогла избежать шмяк-шмяк-шмяк воробушка.

Последний отсчётБабочкаAmazon MGMPrime VideoДженсен Эклс
