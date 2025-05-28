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Суровый Дженсен Эклс хочет остановить Чернобыль в Лос-Анджелесе в трейлере сериала «Обратный отсчёт»

Amazon Prime Video выкатил дебютный трейлер многосерийного экшен-триллера «Обратный отсчёт». Обратите внимание, как люди мучаются без спецагента Джека Бауэра. Даже не могут установить себе нормальные временные рамки. Ну там, предотвратить ядерную аннигиляцию за 24 часа.

Ещё им нужна команда ярких персонажей. А тащит всё это дело всё равно один супер оперативник, которого играет Дженсен Эклс, звезда сами-понимаете-каких-сериалов:

Премьера на упомянутой платформе состоится 25 июня.

Теги
ВидеоОбратный отсчётДженсен Эклс
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