Манга «Три сестры Микадоно оказались неожиданно простыми» обновила тираж. По ней выходит аниме от студии P.A. Works Фаталити! Премьера «Мортал Комбат II» отложена на семь месяцев Без Майкла Бэя, но с Джерри Брукхаймером: боевик Уилла Смита теперь с новым режиссёром и старым продюсером Битва Марка Уолберга и Кита Харингтона в экшене «Семейный план 2» состоится 21 ноября (фото)
1
СЕРИАЛЫ
729

Уличный супергерой в новом костюме: кадр из второго сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»

Источник: Marvel

В 2026 году продолжится сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Во втором сезоне шоу Marvel начнётся новый виток противостояния Сорвиголовы и Кингпина. Герой, которого играет Чарли Кокс, будет частью сопротивления злодею в исполнении Винсента Д'Онофрио. Отстаивать справедливость герой станет в новом костюме с каноничными буквами DD на груди. Костюм уже показывали на ранее слитых в сеть кадрах со съёмок сезона, но вчера сайт Entertainment Weekly опубликовал официальный эксклюзивный кадр с Сорвиголовой в новом костюме из предстоящего сезона.

Кадр представили в материале, посвящённом будущим сериалам Marvel Studios. Материал также содержит интервью с главом телевизионного подразделения студии Брэдом Виндербаумом. Он поделился и некоторыми деталями продолжения «Рождённого заново».

Так, получивший контроль над Нью-Йорком Кингпин перейдёт в новый класс влиятельных игроков на международной арене. С этим миром будет связан новый злодей мистер Чарльз, которого сыграл Мэттью Лиллард. Частью сопротивления станет Джессика Джонс, чью роль повторила Кристен Риттер после сериалов «Джессика Джонс» и «Защитники», выходивших на Netflix вместе с «Сорвиголовой». А Элден Хенсон появится во втором сезоне в роли Фогги Нельсона, но детали возвращения персонажа не раскрываются. Кроме того, создатели шоу много общаются с командой, работающей над фильмом «Человек-паук: Совершенно новый день», чтобы обеспечить согласованность, ведь события обоих проектов происходят в одном мире.

Кадры из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Ранее Виндербаум подтвердил, что «Рождённый заново» получит третий сезон. Его снимут в 2026-м.

Премьера шоу состоялась на стриминговом сервисе Disney+ в этом марте. Проект стал следующим после «Эхо» сериалом от Marvel Studios, снятом для взрослой аудитории. События «Рождённого заново» следуют за сюжетом «Сорвиголовы».

До этого стало известно, что звезда сериалов «Звёздный крейсер „Галактика“» и «Падение дома Ашеров» Мэри Макдоннелл появится в шоу про Вижна, а следующие сезоны мультсериалов «Люди Икс '97» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» будут выходить ежегодно.

