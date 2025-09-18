 
 
У сериала Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново» действительно будет третий сезон

Источник: Marvel

Источники портала Nexus Point News оказались правы. Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» получит третий сезон. И снимут его в 2026 году. То, что сезону дали «зелёный свет», подтвердил в разговоре с IGN глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум.

Ранее Nexus Point News со ссылкой на своих инсайдеров сообщал, что «Рождённый заново» получит ещё как минимум третий сезон, а Marvel Studios планирует начать его съёмки в марте 2026-го и продолжать всё лето. По такому же графику в этом году сняли второй сезон шоу.

Премьера «Рождённого заново» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ в марте. Проект стал следующим после «Эхо» сериалом от Marvel Studios, созданном для взрослой аудитории. События нового шоу следуют за сюжетом «Сорвиголовы».

Второй сезон «Рождённого заново» выйдет в 2026-м. В новых сериях появится Кристен Риттер в роли Джессики Джонс. Ранее актриса играла ту же героиню в сериалах «Джессика Джонс» и «Защитники», выходивших на Netflix вместе с «Сорвиголовой».

