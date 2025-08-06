Джона Бернтала засняли в новом костюме на съёмках спецэпизода про Карателя

Пока новая «Фантастическая четвёрка» собирает деньги в прокате, у студии Marvel в активной работе находятся «Мстители: Судный день», «Человек-паук: Совершенно новый день» и специальный эпизод «Каратель». Все три проекта снимают в настоящее время. И с рабочих площадок последних двух в интернет регулярно попадают новые фотографии. Так, вчера в сети появилось фото Джона Бернтала в образе Фрэнка Касла, который одет в новый костюм.

Бернтал вернулся к роли Касла после сериалов «Сорвиголова», «Каратель» и «Сорвиголова: Рождённый заново». В спецвыпуске его персонаж столкнётся со злодейкой из комиксов Ма Ньюччи.

Спецэпизод снимает в Нью-Йорке режиссёр Рейналдо Маркус Грин. Он также написал сценарий проекта в соавторстве с Бернталом. Ранее актёр играл у Грина в мини-сериале «Мы владеем этим городом».

Премьеры второго сезона «Рождённого заново» и сольника Карателя состоятся на сервисе Disney+ в 2026 году. Бернтал также повторит роль Касла в готовящемся фильме про Человека-паука, который выйдет в прокат 31 июля 2026-го.